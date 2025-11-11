«Վրաստանում կործանվածը թուրքական ռազմատրանսպորտային օդանավ է»․Թուրքիայի ՊՆ

Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է վրաց-ադրբեջանական սահմանին ռազմական օդանավի կործանման մասին վրացական մամուլում հայտնված տեղեկությունները։
«Վրաստանում կործանվածը C130 մակնիշի ռազմատրանսպորտային օդանավ է, որն Ադրբեջանից վերադառնում էր հայրենիք», - հաղորդում է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունը։ «Աղետի վայրում Վրաստանի իշխանությունների հետ համատեղ որոնողական և փրկարարական գործողություններ են ձեռնարկվել», - հավելել է նախարարությունը։
Ավելի վաղ վրացական լրատվամիջոցները հաղորդել էին թուրքական ռազմական ուղղաթիռի կործանման մասին։