Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Վրաստանում կործանվածը թուրքական ռազմատրանսպորտային օդանավ է»․Թուրքիայի ՊՆ

C130 ռազմատրանսպորտային օդանավ, արխիվ
C130 ռազմատրանսպորտային օդանավ, արխիվ

Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է վրաց-ադրբեջանական սահմանին ռազմական օդանավի կործանման մասին վրացական մամուլում հայտնված տեղեկությունները։

«Վրաստանում կործանվածը C130 մակնիշի ռազմատրանսպորտային օդանավ է, որն Ադրբեջանից վերադառնում էր հայրենիք», - հաղորդում է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունը։ «Աղետի վայրում Վրաստանի իշխանությունների հետ համատեղ որոնողական և փրկարարական գործողություններ են ձեռնարկվել», - հավելել է նախարարությունը։

Ավելի վաղ վրացական լրատվամիջոցները հաղորդել էին թուրքական ռազմական ուղղաթիռի կործանման մասին։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG