Վրաստանի ԱԳՆ-ը բողոքի նոտա է փոխանցել երկրում Գերմանիայի դեսպանին

Վրաստանի ԱԳՆ-ը բողոքի նոտա է փոխանցել երկրում Գերմանիայի դեսպան Պիտեր Ֆիշերին՝ վերջինից պահանջելով չմիջամտել Վրաստանի ներքին գործերին։
Նախարարության հաղորդագրության համաձայն՝ դեսպանը կանչվել է «երկրում ռադիկալ օրակարգ առաջ մղելու փորձերի» պատճառով։
«Երկրում ընթացող դատական գործընթացները քաղաքականացնելու փորձերը և դեսպանների մասնակցությունը այդ գործընթացներին նույնպես մտահոգիչ են...», - հայտարարել է Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։
Դեսպան Ֆիշերը լրագրողների հետ զրույցում իր հերթին է հայտարարել, որ պաշտոնական Թբիլիսիի մեղադրանքները «անհիմն» են։
«Վճռականորեն մերժում եմ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության, իմ և մյուս դեսպանների դեմ ուղղված անհիմն և սադրիչ մեղադրանքները։ Ես նաև կքննադատեմ Վրաստանի կառավարության ներկայիս ընթացքը, որը հակասում է Վրաստանի՝ Եվրամիությանը անդամակցությանը», - հայտարարել է գերմանացի դիվանագետը: