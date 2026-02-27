Վոլկեր Թյուրքը կոչ է անում մորատորիում հայտարարել Իրանում մահապատիժների վրա

ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Վոլկեր Թյուրքը կոչ է արել անհապաղ մորատորիում հայտարարել Իրանում մահապատժի կիրառման վրա՝ զգուշացնելով, որ տասնյակ մարդիկ ևս կարող են ենթարկվել մահապատժի։
Այս շաբաթ կայացել է հունվարին տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ցույցերի հետ կապված առաջին մահապատժի դատավճիռը։
«Ես սարսափած եմ այն տեղեկություններից, որ առնվազն ութ մարդ, այդ թվում՝ երկու երեխա, դատապարտվել են մահապատժի՝ բողոքի ցույցերի հետ կապ ունենալու մեղադրանքով», - Ժնևում ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտարարել է Թյուրքը՝ հավելելով, որ ևս մոտ 30 մարդ, ըստ երևույթին, նույն դատավճռի վտանգի տակ է։