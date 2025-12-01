Վիլնյուսի օդանավակայանը կրկին ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը

Լիտվայի Վիլնյուսի օդանավակայանը կիրակի ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը իր օդային տարածքում կասկածելի փուչիկների պատճառով:
Վերջին ամիսներին եվրոպական ավիացիան բազմիցս քաոսի է ենթարկվել անօդաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման և դրանց ներխուժման պատճառով, այդ թվում՝ Կոպենհագենում և Բրյուսելում, իսկ Վիլնյուսի օդանավակայանը հոկտեմբերի սկզբից առնվազն 10 անգամ փակվել է:
Բալթյան երկիրը հայտարարել է, որ մաքսանենգները օդապարիկներով ապօրինի ծխախոտ են տեղափոխում և մեղադրել Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին այդ պրակտիկան թույլ համար՝ այն որակելով «հիբրիդային հարձակում»։
Լիտվան հոկտեմբերին փակել էր Բելառուսի հետ սահմանին գտնվող երկու անցակետերը:
Լուկաշենկոն սահմանի փակումն անվանել է խելահեղ խաբեություն՝ Արևմուտքին մեղադրելով Բելառուսի և Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ: