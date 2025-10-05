Վիլնյուսի օդանավակայանի աշխատանքը սահմանափակվել է՝ օդապարիկների պատճառով

Լիտվայի Վիլնյուսի օդանավակայանը մի քանի ժամ տևած դադարներից և թռիչքների փոփոխություններից հետո վերսկսել է աշխատանքը: Օդանավակայանը սահմանափակել էր աշխատանքը երկրի օդային տարածքում օդապարիկների հայտնվելու մասին հաղորդագրությունների պատճառով։
Այդ սահմանափակումները ազդել են ինչպես ժամանող, այնպես էլ մեկնող չվերթների վրա: Ընդհանուր առմամբ չեղարկվել է մոտ 30 չվերթ, տուժել՝ մոտ 6000 ուղևոր։
Օդապարիկների հայտնվելու մասին այլ տեղեկություն դեռ չի հաղորդվել:
Վերջին շաբաթներին եվրոպական ավիացիան բազմիցս քաոսի է ենթարկվել անօդաչու թռչող սարքերի երևալու և օդային ներխուժումների պատճառով, այդ թվում՝ Կոպենհագենի և Մյունխենի օդանավակայաններում: