Վենսը և Ալիևը ԱՄՆ-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության կանոնադրություն ստորագրեցին

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության կանոնադրություն ստորագրեցին:
Ադրբեջանի նախագահը հայտնեց, որ Բաքուն ու Վաշինգտոնը վեց ամիս աշխատել են փաստաթղթի վրա: Ալիևը երախտագիտություն հայտնեց Թրամփ-Վենս վարչակազմին՝ Ադրբեջանի նկատմամբ «շատ դրական» վերաբերմոյւնքի համար:
«Մեծ պատիվ է լինել աշխարհի ամենահզոր երկրի ռազմավարական գործընկերը», - հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը:
ԱՄՆ փոխնախագահը Բաքվում տեղական ժամանակով ժամը 17:47 է ժամանել նախագահական պալատ, որտեղ նրան դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահը։
Ընդլայնված կազմով երկկողմ հանդիպման ընթացքում Վենսը և Ալիևը կարճ հայտարարություններով են հանդես եկել տեսախցիկների առջև։
Ալիևը նշել է, որ մեծ պատիվ է հյուրընկալել Վենսին Ադրբեջանում։ Նա ասել է, որ վերջին վեց ամիսներին երկու հանդիպում է ունեցել Դոնալդ Թրամփի հետ, և ընդգծել է փոխադարձ շահերի առկայությունը։
Վենսը փոխանցել է, որ նախագահ Թրամփը հղում է իր լավագույն մաղթանքները և երախտապարտ է գործընկերության համար։
ԱՄՆ փոխնախագահը չի արձագանքել հնչեցված հարցին, թե արդյոք հանդիպման ընթացքում կբարձրացնի Ադրբեջանում բանտարկված տասնյակ ակտիվիստների և լրագրողների խնդիրը։ Լրագրողներին սրահից ուղեկցելիս Վենսը և Ալիևը ծիծաղել են։