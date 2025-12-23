Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության տեղեկություններով՝ կտրուկ վատթարացել է Բաքվի բանտում գտնվող Վագիֆ Խաչատրյանի առողջական վիճակը։ Գերատեսչության տեղեկություններով՝ դեկտեմբերի 22-ին Խաչատրյանի մոտ շնչառական խնդիրներ և սրտի հատվածում ցավեր են ի հայտ եկել։
Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, Խաչատրյանին առաջին օգնությունը ցուցաբերել են բանտի բժիշկները, սակայն «ինտենսիվ թերապևտիկ և վերակենդանացման գործողությունները որևէ դրական դինամիկայի չեն հանգեցրել, ուստի Խաչատրյանը տեղափոխվել է պետական բժշկական հաստատություն»։
Ադրբեջանի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ Խաչատրյանի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր, ինտենսիվ թերապիան շարունակվում է։