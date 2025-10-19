Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի հրապարակում մեկնարկել է Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի և ևս 6 այլ Երանելիների սրբադասման արարողությունը

Վատիկանում Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդի հանդիսապետությամբ մեկնարկել է Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի և ևս 6 այլ Երանելիների սրբադասման արարողությունը:
Վատիկանի Սուրբ Պետրոս հրապարակում բազմահազար հավատացյալներ են հավաքված՝ հետևելու պատմական իրադարձությանը: Փոխանցվում է, որ հրապարակում ավելի քան 55 հազար հավատացյալ է ներկա:
Ամենայն Հայոց և Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսները չեն մեկնել Վատիկան՝ մասնակցելու հայազգի Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի սրբադասման արարողությանը: Սուրբ Աթոռը հաղորդում է, որ Էջմիածինը միջոցառմանը ներկայացնում է Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, իսկ Անթիլիասից Վատիկան է մեկնել Մեսրոպ Եպիսկոպոս Սարգսյանը:
Երեկ կառավարությունից հաղորդեցին, որ Սուրբ Պետրոսի հրապարակում վարչապետ Փաշինյանը ներկա կգտնվի Արքեպիսկոպոս Իգնատիոս Մալոյանի և ևս 6 այլ Երանելիների սրբադասման արարողությանը, որը տեղի կունենա Լևոն XIV-րդ Պապի հանդիսապետությամբ:
Նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի և Նորին Սրբություն Հռոմի Պապ Լևոն XIV-ի առանձնազրույցը: