Վաշինգտոնը պատրաստ է Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների, եթե բանակցությունները տապալվեն. Հեգսեթ

ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է վերսկսել ռազմական գործողություններն Իրանի դեմ, եթե բանակցությունները չհանգեցնեն համաձայնության: Փիթ Հեգսեթն ընդգծել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերը շարունակում են լիարժեք պատրաստված վիճակում մնալ՝ չնայած դիվանագիտական լուծման հասնելու ջանքերին։
Ելույթ ունենալով Սինգապուրում անցկացվող համաժողովում՝ Հեգսեթն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները անհրաժեշտության դեպքում «ավելի քան ունակ է» վերսկսելու հարվածները, իսկ երկրի զինանոցը «լիովին համապատասխանում է» նման գործողություններին:
Պենտագոնի ղեկավարը նշել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դրսևորում է «համբերատարություն» և նպատակ ունի «միայն շահավետ գործարքի» հասնել՝ կանխելու Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը, քանի դեռ շարունակվում են բանակցությունները ներկայիս փխրուն հրադադարի հնարավոր երկարաձգման շուրջ։
Հեգսեթի հայտարարությունները հաջորդում են Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի քննարկմանը:
ԱՄՆ նախագահը նախօրեին հանդիպել էր գլխավոր խորհրդականների հետ՝ Իրանի հետ հրադադարի երկարաձգման շրջանակի վերաբերյալ «վերջնական որոշում» կայացնելու նպատակով:
Հանդիպումից հետո, սակայն, որևէ հստակ որոշում դեռ չի հրապարակվել: