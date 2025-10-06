Վարշավան չի արձագանքել անօդաչուների միջադեպի առնչությամբ խորհրդակցություններ սկսելու Մոսկվայի առաջարկին

Պաշտոնական Վարշավան չի պատասխանել անօդաչու թռչող սարքերի միջադեպի առնչությամբ խորհրդակցություններ սկսելու Մոսկվայի առաջարկին, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։
«Եթե նրանք անօդաչուների վերաբերյալ հարցեր ունեն, թե որտեղից են թռել, իհարկե, պետք է մեզ դիմեին։ Քանի որ չեն դիմել, ուրեմն իրականությունը պարզելն իրենց չի հետաքրքրում», - ասել է պաշտոնյան։
Անցած ամիս Լեհաստանն իր տարածքում մի քանի ռուսական անօդաչուներ կործանեց, Վարշավան տեղի ունեցածն ագրեսիայի ակտ որակեց։
