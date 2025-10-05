Մատչելիության հղումներ

Լեհաստանն ակտիվացրել է իր ավիացիան

Լեհաստանը կիրակի վաղ առավոտյան երկիրն է բարձրացրել իր ինքնաթիռները՝ օդային անվտանգությունն ապահովելու համար: Վարշավայի այս քայլը հաջորդում է Ռուսաստանի հասցրած ավիահարվածներին Ուկրաինային:

Ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնել են, որ ռուսական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Լվովի մարզին՝ Լեհաստանի սահմանի մոտ:

Հակաօդային պաշտպանության և ռադիոտեղորոշիչ հետախուզության ցամաքային համակարգերը բերվել են ամենաբարձր պատրաստության վիճակի, ասվում է լեհական օպերատիվ հրամանատարության հաղորդագրության մեջ:

ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի անդամները բարձր պատրաստվածության են բերվել, քանի որ Լեհաստանը սեպտեմբերին իր օդային տարածքում խոցել է ենթադրաբար ռուսական անօդաչու թռչող սարքեր:

