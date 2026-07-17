Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցը փոխվեց 3 ամիս տնային կալանքով

Հակակոռուպցիոն դատարանը փոխեց Գյումրիի կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցը: Կոռուպցիոն մեղադրանքով գրեթե 9 ամիս բանտում գտնվող Ղուկասյանի նկատմամբ կիրառվել է 3 ամիս տնային կալանք:
Որպես համակցված խափանման միջոց՝ դատարանը սահմանել է 15 միլիոն դրամ գրավ և կիրառել բացակայելու արգելք:
Ըստ իրավապահների՝ Ղուկասյանը 4 մլն դրամ է պահանջել գյումրեցի գործարար Սևակ Գոմցյանից նրա անօրինական շինությունը օրինականացնելու համար: Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետի փաստաբանները պնդում են, թե Վարդան Ղուկասյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում
Անցած ամիս էլ Ղուկասյանին ևս մեկ մեղադրանք է առաջադրվել՝ պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու հոդվածով: