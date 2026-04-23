Վարչապետը «չի կարծում», թե Ստեփանակերտի Մայր տաճարի հարցը պետական մակարդակով կդառնա միջազգային քննարկումների առարկա

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «չի կարծում», թե Ստեփանակերտի Մայր տաճարի հարցը պետական մակարդակով միզազգային քննարկումների առարկա կդառնա:
Եկեղեցու քանդման մասին ահազանգերից երեք օր անց Հայաստանի վարչապետն ասել է.- «Այս թեմաների նկատմամբ առավելևս հիմա պետք է լինել շրջահայաց, որովհետև նման թեմաները երկսայրի սուր են: Ինչպես Նոր Կտակարանն է ասում ՝ դատվելու եք այն նույն դատով, ինչ դատով, որ դատելու եք և չափվելու եք այն նույն չափով, ինչ չափով, որ չափելու եք: Մենք կնայենք, կվերլուծենք: Չեմ կարծում, թե մեր նախորդ փորձը հաշվի առնելով՝ դա կդարձնենք միջազգային քննարկումների առարկա պետական մակարդակով: Եվ սա մի իրավիճակ է, որ մենք պետք է ամբողջությամբ հասկանանք»,- լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց վարչապետը:
Մի քանի օր է, ինչ ահազանգ է հնչում՝ Ստեփանակերտի Մայր տաճարն անցել է ադրբեջանական բուլդոզերի տակ, ավերվել: «Ազատության» Պրահայի գործընկերներից ստացված արբանյակային լուսանկարներում պատկերը հստակ չէ, բայց հստակ է այն, որ մարտին եկեղեցին տեղում է եղել, իսկ հիմա արդեն՝ ոչ: Կարմիր տուֆով կառուցված հսկա եկեղեցու տեղում հիմա սպիտակ դատարկ տարածք է:
Որ Հայաստանի ու Արցախի մեծությամբ երկրորդ եկեղեցին՝ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր հովանու Մայր տաճարը անհետացել է, առաջինը նկատեց Արցախի մշակույթի նախկին նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը: Ստեփանյան ու Մկրտչյան փողոցներից կարմիր տաճարը շատ լավ էր երևում, նաև «Պարկ հոթել» հյուրանոցի կողքին էր: Հիմա հյուրանոցը երևում է, տաճարի գմբեթն անգամ չի նշմարվում:
Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր, իշխող թիմի ներկայացուցիչ Էլնարա Ախիմովան «Ազատության» ադրբեջանական ծառայությանն ասել է՝ «Բաքուն երբեք չի քանդում պատմական կամ մշակութային հուշարձաններ, կառավարությունը փորձում է պահպանել դրանք»: Ադրբեջանցի խորհրդարանականը Ստեփանակերտի Մայր տաճարի քանդման փաստը չի հաստատել, ասել է՝ դա դեռ պիտի ճշտվի: Ըստ նրա՝ «հայերն են քանդել իրենց մզկիթները օկուպացիայի» 30 տարիների ընթացքում: