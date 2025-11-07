Քերոբյանին կալանավորելու միջնորդություն կա, նա մեղադրանքը չի ընդունում. փաստաբան

Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, «Ազատությանը» փոխանցեց Քերոբյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը:
Այսօր ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը: Քնչական կոմիտեից «Ազատությանն» հայտնել էին, որ Վահան Քերոբյանին մեղսագրվում է հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելը և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեղադրանքներ:
Քննչական կոմիտեն մանրամասներ է հայտնել Քերոբյանի ձերբակալմանն առնչվող գործով նշելով, որ ՔԿ-ում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված մեծածավալ քննչական գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է հանցավոր կազմակերպության կողմից 2008-2014 թվականներին կատարված կոռուպցիոն դեպք:
«Ազատության» հարցին, թե արդյոք քաղաքական ենթատեքստ տեսնում է Քերոբյանը այս գործի հետևում, փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասաց, որ բոլորի հարցերին կփորձեն պատասխանել կալանքի միջնորդության մասին դատական նիստից հետո:
Քննչական կոմիտեն Քերոբյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել: