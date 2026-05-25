Վաղը Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղարը

Մայիսի 26-ին Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, հայտնում է ՀՀ ԱԳՆ-ն:
Գերատեսչության փոխանցմամբ՝ կկայանա արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով:
Ծրագրված է երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրում:
Նախօրեին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ առաջիկայում սկսվելու են TRIPP-ի շինարարական աշխատանքները:
«Առաջիկայում մենք Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրելու ենք TRIPP նախագծի իրագործման արդեն վերջնական պայմանագիրը, իրագործելու ենք էդ պայմանագիրը, ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն ոչ թե տեսականորեն, այլ բառիս բուն իմաստով դառնալու է խաղաղության խաչմերուկ»,- ասել էր Փաշինյանը: