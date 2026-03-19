Ծեծի ենթարկված երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր

Երևանում ծեծի ենթարկված ու հիվանդանոց տեղափոխված մեկամյա երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը:
Նրա փոխանցմամբ՝ կլինիկական մահից և վերակենդանացման միջոցառումներից հետո պահպանվում է խորը կոմատոզ վիճակ՝ գլխուղեղի ծանր ախտահարմամբ։
Ըստ Գլխավոր դատախազության՝ փոքրիկ տղային մեկուկես ամիս պարբերաբար ծեծել են, հետո փորձել սպանել։ Այս տարվա հունվարի 22-ից մինչև մարտի 10-ը ֆիզիկական ուժեղ ցավ են պատճառել երեխային, իսկ մարտի 15-ին փորձել սպանել։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ երեխայի հոր երկրորդ կինն է մեղադրյալը։ Նա երեկ կալանավորվել է:
Նախկին ամուսնու ու նրա զուգընկերուհու խնամքին էր մայրը թողել փոքրիկին, որ վարձով տուն ճարի։
Փոքրիկի մոր հետ «Ազատությունը» ողբերգության օրն էր խոսել։ Ասել էր՝ այդ զուգընկերուհին իր ընկերուհին է, չի հավատում, որ այդպիսի բան եղած լինի։ Ընդամենը մեկ տարեկան ու երկու ամսական երեխային ուրիշների մոտ թողնելը բացատրել էր կացարան փնտրելու ցանկությամբ։
Կոջ չորս երեխաներից երկուսը խնամքի հաստատությունում են: