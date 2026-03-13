Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ցեղասպանության թանգարանի տնօրենի «հարկադիր պաշտոնանկությունը» սարսափեցնող ազդակ է. ցեղասպանագետներ

Մի խումբ ցեղասպանագետներ բաց նամակով մտահոգություն են հայտնել Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնից Էդիտա Գզոյանին ազատելու կապակցությամբ:

Ներկայացնելով Գզոյանի կատարած աշխատանքի արդյունքը՝ ցեղասպանագետները նշել են, որ պաշտոնից նրա հարկադիր ազատումը սարսափեցնող ազդակ է ամբողջ աշխարհի գիտնականների և պատմաբանների համար: Սա, ըստ նրանց, ցույց է տալիս,որ ինչ-ինչ դեպքերում հետաքննությունն ու ճշմարիտ հիշողությունը կարող են փոխարինվել դիվանագիտական հարմարավետությամբ:

Օրերս հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի՝ Ցեղասպանության հուշահամալիր այցից մեկ ամիս անց թանգարան-ինստիտուտի տնօրենը հեռանում է այդ պաշտոնից։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հաստատեց, որ Գզոյանը պաշտոնանկ է արվել իր անմիջական հրահանգով՝ փետրվարի սկզբին Վենսին Արցախյան հակամարտության մասին գիրք նվիրելու համար։

Գիտնականներն իրենց նամակում փաստել են, որ արդեն նախկին տնօրենն այցի ժամանակ խոսել է ոչ միայն 1915թ. Ցեղասպանության, այլև հետագայում Սումգայիթում, Կիրովաբադում և Բաքվում հայերի զանգվածային սպանությունների մասին, Վենսին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին գիտական աշխատությունները:

Նրանք նկատում են, որ Ցեղասպանության թանգարանը զբոսավայր չէ, իսկ նման իրադարձությունները միգուցե վկայում են, որ միտում կա քաղաքական նկատառումներից ելնելով համապատասխանեցնել թանգարանի դիրքորոշումը տարբեր հարցերի շուրջ:

«{Թանգարանի} ղեկավարությունը պետք է պաշտպանված լինի քաղաքական միջամտությունից, այլ ոչ թե ենթարկվի դրան», - ընդգծել են նամակի հեղինակները, որ գործում են տարբեր երկրներում՝ կոչ անելով ՀՀ կառավարությանը զերծ մնալ միջամտությունից:

«Նման որոշումը ոչ միայն խաթարում է ինստիտուտի ներկայիս աշխատանքը, այլև տագնապի ազդանշան է ցեղասպանության ուսումնասիրության առաջատար գիտնականների համար ամբողջ աշխարհում», - նշել են նրանք:

Հարցին, թե Արցախի մասին Գզոյանի խոսելը, նաև գիրք նվիրելը վարչապետը համարե՞լ է Կառավարության քաղաքականությանը հակառակ ինչ-որ գործողությո՞ւն, Փաշինյանը պատասխանել էր. - «Այո, ես դա համարել եմ Կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությանը հակառակ գործողություն, ես դա համարել եմ սադրիչ գործողություն և խնդրել եմ, որ դիմում գրի»:


XS
SM
MD
LG