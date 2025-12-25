«Ծայրագավառային տրամաբանություն», պատարագ՝ Գառնիում. որ փուլում է եկեղեցի-իշխանություն հակասությունը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս կիրակի կուղևորվի Գառնի՝ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարագի: Վարչապետին մշտապես ուղեկցող աղոթողների խմբին այս անգամ կմիանան Կոտայքի թիմակիցները:
Ո՞վ է այս անգամ խմբագրելու պատարագի տեքստը՝ չեզոքացնելու Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի անունը: Գառնիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանա Տեր Սմբատը «Ազատության» զանգերն անպատասխան թողեց, Կոտայքի թեմի առաջնորդն էլ հոգու անդորր մաղթեց ու միայն այդքանը:
Զաքարիա վարդապետ Բաղումյանն է այս կիրակի պատարագելու Մայր Աթոռում. ասում է՝ եթե նույնիսկ վարչապետը թիմակիցների հետ Մայր տաճար գար, ինչ-որ խմբեր ներխուժեին, իր գործը պատարագելը պիտի լիներ, ընդհատելու իրավունք չկա: Իրենք դեռ հույսը չեն կորցրել, որ վեհափառի հրաժարականը պահանջող 10 եպիսկոպոսները կմտքափոխվեն:
Եկեղեցին բարոյազրկված է, կաթողիկոսը ծառայում է օտարին, շարունակում են պնդել հրաժարական պահանջող եպիսկոպոսները: Ընդդիմադիրները մեջտեղ են բերում մեղադրանքը, թե Փաշինյանն է սպասարկում թուրքական օրակարգը, Թուրքիայում են որոշում, թե ով կլինի Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը:
Ծայրագավառային տրամաբանություն է՝ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի:
Թուրք սուլթանի կամ ռուս ցարի կողմից ընդունված կանոնները դեռևս ուժի մեջ են, ասել է նա՝ նորից հիշել՝ հայրենիքը պետությունն է բանաձևը:
