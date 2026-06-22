Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ծառուկյանի «Շանգրի Լա» խաղատունը զրկվեց լիցենզիայից

«Շանգրի Լա» խաղատունը, արխիվ
«Շանգրի Լա» խաղատունը, արխիվ

Այսօր հայտնի դարձավ, որ ուժը կորցրած է ճանաչվել Գագիկ Ծառուկյանի «Շանգրի Լա» խաղատան լիցենզիան. այդ մասին ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացրեց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը:

Նախորդ շաբաթ էլ Երևանի քաղաքապետարանը որոշել էր դադարեցնել Օղակաձև զբոսայգու տարածքում գտնվող «Մուլտի վելնես» կենտրոնի վարձակալության պայմանագիրը:

Արդյո՞ք «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդը ի վերջո դուրս կգա քաղաքականությունից, հաշվի առնելով, որ ընտրություններից հետո Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մի շարք բիզնեսներում ստուգումներ են սկսվել:

ԲՀԿ պատգամավորի թեկնածու Սուրեն Սուրենյանցը համոզված է՝ «իշխանությունը ճնշումներով ոչնչի չի հասնելու»:

«Կանխատեսելիորեն՝ եթե նույնիսկ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնվի բանտում, ոչ մի կոմպրոմիս իշխանության հետ չի լինելու», - «Ազատությանը» ասաց Սուրենյանցը:

Նա Ծառուկյանին պատկանող բիզնեսներում կատարվող ստուգումներն ու որոշումները կապում է ԲՀԿ առաջնորդի քաղաքականություն մտնելու հետ:

«Լողավազանի, «Արարատ ցեմենտ»-ի, «Շանգրի Լա»-ի խնդիրները, ամեն ինչ օքեյ կլիներ, եթե Ծառուկյանը չմասնակցեր ընտրություններին, չէ՞: Ինքը կհամարվեր խոշոր կապիտալի ներկայացուցիչ: Նույնիսկ կգտնվեին իշխանամետ պատգամավորներ, որ գուցե նրան բարերար տիտղոսով դիմեին», - նշեց Սուրենյանցը:

Քաղաքականություն վերադարձած Գագիկ Ծառուկյանը, տարբեր ժամանակահատվածներում, քաղաքականության էջը բացելուց հետո կրկին փակել է՝ գործող իշխանության հետ առճակատումից հետո:

XS
SM
MD
LG