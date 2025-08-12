Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը զորք է տեղակայում Վաշինգտոնում

Արխիվ
Արխիվ

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրահանգել է Ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ տեղակայել մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, իսկ քաղաքային ոստիկանությունը դաշնային իշխանությունների ուղղակի ենթակայության տակ դնել։

Թրամփի այս որոշման պատճառը «քաղաքում հանցավորության մակարդակի կտրուկ աճն է»։

«Մեր մայրաքաղաքը գրավել են դաժան հանցախմբերը, արյունարբու հանցագործները, վայրի երիտասարդության թափառական ամբոխները, մոլագար թմրամոլներն ու անօթևանները։ Մենք չենք կարող հանդուրժել այս վիճակը»,-հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG