Թրամփը զորք է տեղակայում Վաշինգտոնում

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրահանգել է Ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ տեղակայել մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, իսկ քաղաքային ոստիկանությունը դաշնային իշխանությունների ուղղակի ենթակայության տակ դնել։
Թրամփի այս որոշման պատճառը «քաղաքում հանցավորության մակարդակի կտրուկ աճն է»։
«Մեր մայրաքաղաքը գրավել են դաժան հանցախմբերը, արյունարբու հանցագործները, վայրի երիտասարդության թափառական ամբոխները, մոլագար թմրամոլներն ու անօթևանները։ Մենք չենք կարող հանդուրժել այս վիճակը»,-հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ։