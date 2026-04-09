Թրամփը Ռյուտեի հետ հանդիպմանը դժգոհել է ՆԱՏՕ-ից

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպմանն իր դժգոհությունն է հայտնել դաշինքից:

Ռազմական դաշինքում հարաբերությունները լարվեցին Իրանի պատերազմի պատճառով:

«Նա ակնհայտորեն հիասթափված է ՆԱՏՕ-ի շատ դաշնակիցներից, և ես հասկանում եմ նրա տեսակետը», - ասել է Ռյուտեն Սպիտակ տանը ավելի քան երկու ժամ տևած հանդիպումից հետո:

«Սա շատ անկեղծ քննարկում էր, բայց նաև քննարկում երկու լավ ընկերների միջև», - հավելել է նա:

Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթն ավելի վաղ մեջբերել էր Թրամփի խոսքերը ՆԱՏՕ-ի մասին, թե «նրանք փորձարկվել են, և նրանք ձախողվել են» Իրանի պատերազմի ժամանակ:

ՆԱՏՕ-ի մի քանի երկրներ հրաժարվել են աջակցել Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ռազմական արշավին՝ թույլ չտալով ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներին օգտագործել իրենց օդային տարածքը կամ հրաժարվելով ռազմածովային ուժեր ուղարկել՝ օգնելու Հորմուզի նեղուցը վերաբացել վառելիքով բեռնված տանկերների համար:

Չհստակեցնելով, թե կոնկրետ որ երկրների մասին է խոսքը, Ռյուտեն ասել է, որ, իր կարծիքով, ՆԱՏՕ-ի «որոշ» անդամներ չեն կատարել իրենց պարտավորությունները Իրանում գործողության ընթացքում, սակայն «եվրոպացիների ճնշող մեծամասնությունը» օգնություն է ցուցաբերել:

Վերջին շաբաթներին Թրամփը բազմիցս սպառնացել է դուրս գալ 32 անդամից բաղկացած հյուսիսատլանտյան դաշինքից:

