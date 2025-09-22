Մատչելիության հղումներ

Թրամփը ՄԱԿ-ում կհանդիպի մի շարք երկրների առաջնորդներին, այդ թվում՝ Զելենսկուն

Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթն այսօր հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այս շաբաթ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում պատրաստվում է մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ անցկացնել:

Հաղորդվում է, որ հանդիպումները կսկսվեն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի, Ուկրաինայի, Արգենտինայի և Եվրամիության առաջնորդների հետ երկկողմանի բանակցություններով։

Լևիթը նշել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհանդիպի Քաթարի, Սաուդյան Արաբիայի, Ինդոնեզիայի, Թուրքիայի, Պակիստանի, Եգիպտոսի, ԱՄԷ-ի և Հորդանանի առաջնորդների հետ։

