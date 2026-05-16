Թրամփը հայտարարում է ԻՊ երկրորդ մարդուն Նիգերիայում ոչնչացնելու մասին

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է «Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորման երկրորդ հրամանատար Աբու-Բիլալ ալ-Մինուկիին ամերիկյան և նիգերիական ուժերի կողմից ոչնչացնելու մասին:
«Այս երեկո իմ հրամանով քաջարի ամերիկացի զինծառայողների և Նիգերիայի Զինված ուժերի կողմից անթերի իրականացրեցին աշխարհում ամենաակտիվ ահաբեկչին մարտադաշտից վերացնելու մանրակրկիտ պլանավորված և շատ բարդ գործողությունը», - գրել է Թրամփը իր Truth Social սոցցանցում:
«Աբու-Բիլալ ալ-Մինուկին՝ «Իսլամական պետության» հրամանատարությունում երկրորդը աշխարհում, կարծում էր, թե կարող է թաքնվել Աֆրիկայում, բայց չգիտեր, որ մենք աղբյուրներ ունենք, որոնք մեզ տեղեկացնում էին, թե ինչ է նա անում», - նշել է ԱՄՆ նախագահը: