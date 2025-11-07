ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Ղազախստանը միանում է Աբրահամի համաձայնագրերին, որով արաբական մի շարք երկրներ սերտացրել էին հարաբերությունները Իսրայելի ու Վաշինգտոնի հետ։
«Ղազախստանը իմ երկրորդ ժամկետի ընթացքում առաջին երկիրն է, որը միանում է Աբրահամի համաձայնագրերին, առաջինը՝ շատերից», - գրել է Թրամփը իր Truth Social հարթակում։
Ղազախստանի քայլը առավել խորհրդանշական բնույթ ունի, քանի որ Աստանան Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել անկախությունից ի վեր՝ ավելի քան 30 տարի առաջ։ Սպիտակ տունը, սակայն, այս քայլը ներկայացնում է որպես առաջընթաց։
Հայտարարությունը հնչել է Կենտրոնական Ասիայի բոլոր հինգ առաջնորդների հետ նախագահ Թրամփի՝ երեկվա հանդիպումից հետո, որի օրակարգում է եղել համագործակցությունը հազվագյուտ մետաղների արդյունահանման ոլորտում։
«Այս երկրները անասելի կարևոր են և անհավանական մեծ ներուժ ունեն»,- ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։