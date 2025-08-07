Թրամփը հայտարարել է, շուտով կարող է հանդիպել Պուտինի հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ օգոստոսի 6-ին Մոսկվայում ԱՄՆ հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև կայացած հանդիպումը «մեծ առաջընթաց է գրանցել», և ասել է, որ կարող է շուտով հանդիպել Պուտինի հետ։
«Մեծ հավանականություն կա, որ հանդիպումը շատ շուտով կկայանա», - ասել է Թրամփը, այն բանից հետո, երբ նրա խոսնակը հաստատել է, որ բաց է Պուտինի հետ հանդիպման համար՝ քննարկելու Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը։
Թրամփը Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրուցել է այն բանից հետո, երբ նրա խոսնակ Քերոլայն Լևիթը հայտարարել է, որ ռուսները «արտահայտել են նախագահ Թրամփի հետ հանդիպելու ցանկություն, և նախագահը բաց է և՛ նախագահ Պուտինի, և՛ նախագահ Զելենսկու հետ հանդիպելու համար»։
ԵՄ շրջանակներից դիվանագիտական աղբյուրը «Ազատություն» ռադիոկայանին ասել է, որ «Թրամփ-Պուտին հանդիպում, կարծես, պատրաստվում է»։
Թրամփը պլանավորում է Պուտինի հետ բանակցել արդեն հաջորդ շաբաթ, իսկ հետո ցանկանում է եռակողմ հանդիպում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հետ, հաղորդում են The New York Times-ը և CNN-ը՝ հղում անելով անանուն աղբյուրներին: Հանդիպման անցկացման վայրի մասին տեղեկություններ չկան։
Վլադիմիր Պուտինը նախօրեին Կրեմլում ընդունել է Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆին: Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ «շատ օգտակար և կառուցողական» զրույց է տեղի ունեցել, քննարկվել է ուկրաինական հակամարտությունը և ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության հնարավոր զարգացման հեռանկարը, նաև ազդակներ են փոխանակել ուկրաինական խնդրի վերաբերյալ: