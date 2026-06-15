Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարել է՝ Իրանի հետ համաձայնագիրն «ամբողջությամբ ստորագրված է», տեքստը շուտով կհրապարակվի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը արդեն ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիրը։

«Գործարքն արդեն ամբողջությամբ ստորագրված է։ Իսկ նեղուցն արդեն մասամբ բացվել է», - հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը՝ ժամանելով Ֆրանսիա, որտեղ մասնակցում է G7-ի գագաթնաժողովին։

Համաձայնագրի պաշտոնական ստորագրման արարողությունը տեղի կունենա ուրբաթ օրը Ժնևում:

Հարցին, թե երբ կհրապարակվի հուշագրի տեքստը, Թրամփը պատասխանել է. «Հավանաբար շատ շուտով։ Ես կասեի՝ ուրբաթ օրվանից որոշ ժամանակ անց... Կարծում եմ՝ շատ մոտ ապագայում»։

Սենատում դեմոկրատական առաջնորդ Չաք Շումերը Դոնալդ Թրամփին կոչ է արել հրապարակայնացնել համաձայնագրի մանրամասները և դրա վերաբերյալ տեղեկացնել Կոնգրեսին։

«Ամերիկացի ժողովուրդը արժանի է մանրամասների և լիակատար թափանցիկության. ի՞նչ է իրականում թաքնված այս «փոխըմբռնման» մեջ», - հարցրել է Շումերը:

Այսօր ավելի վաղ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ այս «մեծ գործարքը խաղաղություն և անվտանգություն կբերի ամբողջ տարածաշրջանին»: Սպիտակ տան ղեկավարը սոցցանցում գրել է, որ Հորմուզի նեղուցը կվերաբացվի համաձայնագրի ստորագրումից հետո, և Պարսից ծոցի նավթը կսկսի ազատ արտահանվել։

Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտնել է, որ համաձայնության հասնել հնարավոր է դարձել Թեհրանում միջնորդ Կատարի ներկայացուցիչների հետ երեկ մոտ 15 ժամ բանակցելուց հետո միայն: Պետական հեռուստաընկերությանը Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, որ համաձայնագրով «անհապաղ և մշտական հրադադար է հայտարարվում պատերազմի բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում», իսկ միջուկային հարցերը կքննարկվեն ստորագրմանը հաջորդող 60-օրյա ժամկետում, հավելել է նա։

Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Լիբանանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագրի մաս են: Համաձայնագիրը կայուն չի լինի, եթե Լիբանանի անվտանգությունը վտանգված լինի, զգուշացրել է Էսմայիլ Բաղային: Այս համաձայնագիրը ոչ մի դեպքում չի նշանակում, որ Թեհրանը կմոռանա կամ կների իրանցի ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործությունները, հավելել է նա:

Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ն ողջունել է համաձայնագիրը՝ նշելով, որ Լիբանանի ներառումն արտացոլում է Իրանի հանձնառությունը պատերազմը դադարեցնելու հարցում:


XS
SM
MD
LG