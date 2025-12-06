ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՖԻՖԱ-ի Խաղաղության մրցանակ է ստացել 2026 թվականի ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնության վիճակահանության արարողության ժամանակ: Այն անցկացվել է Վաշինգտոնում:
«Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել իմ ընտանիքին և իմ հրաշալի առաջին տիկնոջը։ Շնորհակալություն, Մելանյա՛», - ասել Է Թրամփը՝ ստանալով մրցանակը:
Մրցանակի մասին տեսահոլովակում ընդգծել են, որ Թրամփն այն ստանում է, մասնավորապես ամբողջ աշխարհում մի քանի զինված հակամարտություններ ավարտին հասցնելու, ինչպես նաև Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հակամարտությունն ավարտին հասցնելու շարունակական ջանքերի համար:
ՖԻՖԱ-ի Խաղաղության մրցանակը հիմնադրվել է 2025 թվականին, Թրամփը դարձել է դրա առաջին դափնեկիրը:
Թրամփը բազմիցս հայտարարել է Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստանալու իր ցանկության մասին, սակայն չի կարողացել այն ստանալ այս տարի: