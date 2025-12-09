Թրամփը ԵՄ որոշումն անվանել է տհաճ, ասելով, որ Եվրոպան շարժվում է վատ ուղղությամբ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տհաճ է անվանել Եվրամիության տեխնոլոգիական կարգավորիչների կողմից Իլոն Մասկի X (Իքս) սոցիալական մեդիա ընկերության նկատմամբ կիրառված տուգանքը: Թրամփն ասել է, որ չի հասկանում, թե ինչպես կարող են ԵՄ-ում արդարացնել իրենց այդ քայլը:
Անցյալ շաբաթ ԵՄ տեխնոլոգիական կարգավորիչները X-ին տուգանել են 120 միլիոն եվրոյով (140 միլիոն դոլար)՝ բովանդակության կանոնները խախտելու համար:
«Եվրոպան վատ ուղղությամբ է շարժվում», - Սպիտակ տանը կայացած միջոցառման ժամանակ լրագրողներին ասել է Թրամփը:
Անցյալ շաբաթ Մասկը անհեթեթություն էր որակել այդ տուգանքը:
ԵՄ կարգավորիչները պնդում են, որ X-ը խախտել է թափանցիկության պարտավորությունները: