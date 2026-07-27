Թրամփը բանակցություններին ժամանակ է տալիս, Իրանը՝ դադարեցնում հարվածները

Իրանն ու Միացյալ Նահանգները երկուշաբթի դադարեցրել են ռազմական գործողությունները՝ Պարսից ծոցի նավագնացությանը և նավթարդյունաբերությանը հնարավորություն տալով խուսափել հրթիռային հարվածներից: Սա տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ նախագահը «բանակցություններին որոշակի տարածք է տալիս»։
Թեհրանը հայտնել է, որ Մերձավոր Արևելքում Վաշինգտոնի դաշնակիցների դեմ պատասխան հարձակումները դադարեցրել է, իսկ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայք Ուոլցը Fox News Sunday հաղորդմանը հայտարարել է, որ թեև ամերիկյան ուժերը շարունակում են մնալ «լիովին պատրաստ», Թրամփը բանակցություններին «մի փոքր տարածք» է տրամադրում։
Ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցի շուրջ մարտերը խափանել էին Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև դիվանագիտական ջանքերը՝ առաջացնելով ԱՄՆ-ի օդային արշավ և իրանական հակահարվածներ, որոնք ընդլայնեցին հակամարտությունը դեպի նավագնացության ուղիներ, Պարսից ծոցի երկրների դաշնակիցներ և տարածաշրջանի ռազմական բազաներ։
Նախքան ուրբաթ օրը, ԱՄՆ զինված ուժերը 13 գիշեր անընդմեջ հարվածներ էին հասցրել Իրանին, ինչը դարձավ գրեթե հինգ ամիս շարունակվող պատերազմի ամենախոշոր սրացումը ապրիլյան հրադադարից հետո։ Սակայն ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի գիշերներն անցան առանց ռմբակոծությունների:
«Քանի որ մեր ռազմավարությունը հիմնականում պատասխան գործողությունների վրա էր հիմնված, մենք նույնպես դադարեցրել ենք մեր պատասխան գործողությունները», - հայտարարել է Իրանի բանակի խոսնակ Մոհամմադ Ակրամինիան։
Այսօր նավթի գները կտրուկ նվազել են, քանի որ ներդրողները զգուշավոր լավատեսությամբ արձագանքեցին մարտական գործողությունների դադարին։
Հյուսիսային ծովի Brent տեսակի նավթի գինը վաղ առավոտյան մի պահ նվազեց ավելի քան 7 տոկոսով՝ կրկին իջնելով 90 դոլարից ցածր, մինչդեռ ամերիկյան West Texas Intermediate (WTI) տեսակի նավթի գինը նվազել է չորս տոկոսով՝ հասնելով մեկ բարելի համար 85.45 դոլարի։
Մարտական գործողությունների դադարը վերակենդանացրել է բանակցություններին վերադառնալու հույսերը, թեև ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ դադարը կարող է նաև պայմանավորված լինել Patriot հակահրթիռային համակարգերի և այլ պաշտպանական զինամթերքի պաշարների վրա աճող ճնշմամբ։
The Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում նախագահ Թրամփը պնդել է. «Մենք աշխարհում բոլորից շատ զինամթերք ունենք և շատ ավելին, քան մեզ անհրաժեշտ է»։
Մայք Ուոլցը NBC News-ի Meet the Press հաղորդման ժամանակ նույնպես հերքել է զինամթերքի պակասի մասին պնդումները։
«Ուզում եմ միանգամայն հստակ ասել. ԱՄՆ զինված ուժերը, և ես դա ստուգել եմ բոլոր հնարավոր եղանակներով, ունեն այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է այս գործողությունն արդյունավետ իրականացնելու համար», - ընդգծել է նա։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն վաղը պետք է այցելի Սպիտակ տուն և, ինչպես սպասվում է, կոչ անի Թրամփին շարունակել կոշտ քաղաքականությունը Թեհրանի նկատմամբ, հատկապես Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում։
Իրանը երկար տարիներ պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի, մինչդեռ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները համոզված են, որ այն ուղղված է միջուկային զենք ստեղծելուն։
Fox News-ին տված հարցազրույցում Նեթանյահուն հայտարարել է, որ լիովին աջակցում է Թրամփի ջանքերին՝ դադարեցնելու Իրանի միջուկային ծրագիրը։
«Եթե նա կարողանա դա անել առանց ինտենսիվ ռազմական գործողություններին վերադառնալու, հրաշալի է։ Ինչո՞ւ ոչ։ Բայց այսպես թե այնպես, նրանք պետք է դադարեցնեն իրենց միջուկային ծրագիրը՝ համաձայնագրով, թե առանց դրա, դրան պետք է վերջ դրվի», - ասել է Իսրայելի վարչապետը:
The New York Times-ը, հղում անելով հարցին քաջատեղյակ երկու աղբյուրների, հաղորդել է, որ ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությունների ընդլայնման ծրագրերը ժամանակավորապես հետաձգվել են՝ զինամթերքի պաշարների կրճատման պատճառով։