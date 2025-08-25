Թրամփն իրապես արժանի է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի. Ալիև

Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Դոնալդ Թրամփը իրապես արժանի է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի՝ մի շարք հակամարտություններում, այդ թվում՝ Հարավային Կովկասում ձեռնարկած ջանքերի համար։
«Ադրբեջանը և Հայաստանը առաջադրել են նախագահ Թրամփին», - «Ալ Արաբիա»-ին տված հարցազրույցում ասել է Իլհամ Ալիևը, հավելելով, թե նա ամենևին նման չէ արևմտյան առաջնորդներին։
«Նախագահ Թրամփը շատ առատաձեռն էր, և տվեց մեզ ավելին, քան մենք ծրագրում էինք», - ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։
«Ալ Արաբիա»-ն հարցազրույցից մեկ հատված է այսօր միայն հրապարակել, ամբողջական տեսանյութը, ըստ հերուստաընկերության, հասանելի կլինի վաղը։