Թրամփից առաջ. առաջնորդներ, որոնք ստացել են Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ու քննադատվել

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ

Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի նախագահը ու ևս մի քանի առաջնորդներ առաջարկում են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին խաղաղության Նոբելյան մրցանակ շնորհել:

Բայց աշխարհում ոչ բոլորին է այս միտքը դուր գալիս, ընդդիմախոսները հիշեցնում են Ուկրաինայում ու Գազայում շարունակվող պատերազմները, Իրանի ուղղությամբ ԱՄՆ-ի ուղարկած վերջին հրթիռներն ու ոչ միայն:

Իրականում Թրամփը միակ վիճահարույց առաջնորդը չէ, որ կարող է Խաղաղության Նոբելյան ստանալ. կրքերը թեժ են եղել նաև մի շարք մրցանակակիրների շուրջ:

Հենրի Քիսինջերն, օրինակ, 1973-ին Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստացավ Հյուսիսային Վիետնամի ու Միացյալ Նահանգների միջև պատերազմի դադարեցման բանակցությունների համար։ Ուղղակի մի նրբություն կա՝ այդ պատերազմը չէր դադարել: Ավելին՝ կոնֆլիկտն ավելի էր ընդլայնվել: Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովի երկու անդամ Քիսինջերի՝ պարգևը ստանալուն պես հրաժարական տվեցին: Պատճառ հաստատ ունեին, դիվանագետ Քիսինջերը հակասական կերպար էր: Օրինակ՝ Նոբելյան մրցանակից ընդամենը 4 տարի առաջ նրա անմիջական համաձայնությամբ Կամբոջայի վրա տոննաներով ռումբ թափվեց, դա շուրջ 100 հազար մարդու մահվան պատճառ դարձավ:

Պաղեստինի ազգային սիմվոլ Արաֆաթը Խաղաղության իր Նոբելյան մրցանակը 1994-ին կիսեց իսրայելցի գործիչներ Շիմոն Պերեսի և Իցհակ Ռաբինի հետ. ոխերիմ թշնամիները 1993-ին Օսլոյում պայմանավորվել էին հաշտվել ու վերջ դնել արաբա-իսրայելական հակամարտությանը: Նայելով այսօրվա Գազային՝ դժվար չէ կռահել, որ նրանց դա չհաջողվեց՝ տասնամյակներ անց խաղաղություն չկա:

Դոնալդ Թրամփն ակնհայտորեն ուզում է ստանալ խաղաղության Նոբելյան մրցանակ: Բայց ինչո՞ւ է այդքան տարված այդ գաղափարով: Կարծիք կա, որ պատճառը ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբաման է, որը 2009-ին ստացել է այս մրցանակը՝ «միջազգային դիվանագիտության և ժողովուրդների համագործակցությանն ուղղված արտակարգ ջանքերի համար»: Ի դեպ, Օբամայի՝ այս մրցանակին արժանանալը նույնպես հակասական կարծիքների պատճառ է դարձել:

Մանրամասները՝ «Ազատության» տեսանյութում

