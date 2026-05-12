Թրամփի որդին պատրաստվում է կառուցել Վրաստանի ամենաբարձր շինությունը

Թբիլիսի, անօդաչու թռչող սարքով տեսարան։
«Մենք պատրաստվում ենք կառուցել Վրաստանի ամենաբարձր շինությունը», - սոցիալական ցանցերում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որդին՝ անդրադառնալով Թբիլիսիում Trump Tower երկնաքերի շինարարության նախագծին։

«Մեծ ուրախությամբ ձեզ հետ եմ կիսվում Trump Tower Tbilisi-ի պաշտոնական նախագծով», - X-ում գրել է Թրամփ-կրտսերը՝ հրապարակելով դեռևս չկառուցված շինության լուսանկարը՝ Թբիլիսիի ֆոնին։

«Տեղակայված լինելով Թբիլիսիի ամենակենտրոնում՝ այն արագորեն կվերածվի տեսարժան վայրի և կհանդիսանա Վրաստանի ամենաբարձր շինությունը։ Մեծ հուզմունքով մենք կյանքի կկոչենք այս նախագիծը», - գրել է Էրիկ Թրամփը։



