Լավրովն ու Ռուբիոն քննարկել են Ուկրաինան և Պարսից ծոցի իրավիճակը

Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Մանիլայում հանդիպման ժամանակ քննարկել են նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր, այդ թվում՝ Պարսից ծոցի իրավիճակը։
ՌՌԴ արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ անդրադառնալով Ուկրաինայի հարցին, Լավրովը ամերիկացի գործընկերոջը ներկայացրել է շփման գծում տիրող իրավիճակը:
Ռուսաստանի ԱԳ նախարարն ընդգծել է «Կիևի ռեժիմին հետագա զինելու անթույլատրելիությունը և եվրոպական երկրների ապակայունացնող քաղաքականությունը, որոնք շարունակում են ձգտել «ռազմավարական պարտություն» հասցնել Ռուսաստանին»։
Սերգեյ Լավրովը վերահաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունը հակամարտության քաղաքական և դիվանագիտական կարգավորմանը: Նա նաև նշել է, որ ռուսական կողմը շարունակում է հավատարիմ մնալ այն առաջարկներին, որոնք ամերիկյան կողմը ներկայացրել էր Անքորիջում Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպման ընթացքում, և որոնց ռուսական նախագահը տվել էր իր համաձայնությունը։
Հանդիպման ընթացքում նաև պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել շարունակել արտաքին գործերի նախարարությունների միջև շփումները, այդ թվում՝ երկու երկրների միջազգային կազմակերպություններում մասնակցության միջոցով։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ X-ի իր էջում գրել է, որ Լավրովի հետ քննարկել են ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերությունները և Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։
Սա երկու երկրների գլխավոր դիվանագետների չորրորդ հանդիպումն է 2025 թվականից ի վեր։ Ավելի վաղ Լավրովն ու Ռուբիոն հանդիպել էին Էր Ռիադում, Կուալա Լումպուրում և Նյու Յորքում։
Երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաները Ֆիլիպինների մայրաքաղաքում են Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի գագաթնաժողովի շրջանակում։