Թրամփ. Ռեժիմի փոփոխությունը կլինի «լավագույն բանը, որ կարող է պատահել» Իրանում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանում ռեժիմի փոփոխությունը կլինի «լավագույն բանը, որ կարող է պատահել» երկրում։ Նա հաստատել է, որ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև լարվածության վերջին ֆոնին ԱՄՆ-ի ևս մեկ ավիակիր է ուղևորվում Մերձավոր Արևելք։
«47 տարի շարունակ նրանք պարզապես խոսում էին ու խոսում։ Եվ այդ ընթացքում նրանք անթիվ կյանքեր են կորցրել», - Հյուսիսային Կարոլինայում գտնվող ռազմաբազա այցելելիս լրագրողներին ասել է Թրամփը՝ անդրադառնալով անցած ամիս Իրանում տեղի ունեցած ցույցերին։
Թրամփը հրաժարվել է ասել, թե ով կարող է ղեկավարել Իրանը, եթե ռեժիմը տապալվի, միայն ասելով, որ «կան նման մարդիկ»։
Պաշտոնական տվյալներով՝ դեկտեմբերի վերջից մինչև հունվարի սկիզբ ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած անկարգությունների ընթացքում Իրանում զոհվել է ավելի քան 3,000 մարդ։ ԱՄՆ-ում գործող Human Rights Activists News Agency (HRANA) իրավապաշտպան գործակալությունը իր վերջին զեկույցում զոհերի թիվը գնահատում է ավելի քան 7,000։