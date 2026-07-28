Թրամփ․ «Երկու ժամում կոչնչացնենք Իրանում գտնվող կամուրջները»

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Fox News-ին տված հարցազրույցում կրկին սպառնացել է հարվածել Իրանի քաղաքացիական ենթակառույցներին`Թեհրանի հետ բանակցությունների տապալման դեպքում։
«Իրանցիները գիտեն, թե ես ինչ կանեմ, եթե նրանք հրաժարվեն համաձայնագիր կնքել։ Կամուրջները կոչնչացվեն։ Բառացիորեն երկու ժամ կպահանջվի բոլոր խոշոր կամուրջները ոչնչացնելու համար» , -հայտարարել է Թրամփը՝ նշելով, որ քաղաքացիական այլ ենթակառույցները ևս կարող են հայտնվել ամերիկյան հարվածների թիրախում։
«Իրանական էլեկտրակայանները ոչնչացնելու համար մեզանից մեկ օր կպահանջվի», - հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
Թրամփը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները «լավ բանակցություններ» է վարում Իրանի հետ, և համաձայնության հասնելու հնարավորություն կա։ Սակայն, զգուշացրել է նա, եթե բանակցություններն արդյունք չտան, ԱՄՆ-ն կվերսկսի Իրանի դեմ հարվածները։