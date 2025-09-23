Թրամփ․ «Աուտիզմի պատճառը պարացետամոլն է»

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, ԵՄ ներկայացուցիչները և Մեծ Բրիտանիայի առողջապահական գործակալությունը այսօր կտրականապես հերքել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երեկ Սպիտակ տանը հնչեցրած այն պնդումները, որոնց համաձայն հղիության ընթացքում պարացետամոլ դեղամիջոցի օգտագործումը կարող է հանգեցնել դեռ չծնված երեխայի մոտ աուտիզմի ախտանշանների ի հայտ գալուն։
«Որևէ ուղղակի կապ այս երկու իրողությունների միջև չի հայտնաբերվել», -հայտարարել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։
Թրամփը երկուշաբթի օրը հայտարարել էր, թե 2000 թվականից ի վեր աուտիզմով տառապողների թվի քառապատիկ աճի պատճառները արհեստական են։
«Այսուհետ բժիշկները պետք է զգուշացնեն հղի կանանց, որ Միացյալ Նահանգներում «Տայլենոլ» անվամբ հայտնի դեղամիջոցի օգտագործումը մեծացնում է աուտիզմի ռիսկը», - հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահը։