Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Տուսկ․ «Ուկրաինայում տեսանելի ապագայում խաղաղություն չի լինի»

Արխիվ
Արխիվ

Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի համոզմամբ՝ ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում կշարունակվեն առնվազն մինչև գալիք ձմեռ․ «Այս մասին ես զրուցել եմ ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղարի և նախագահ Զելենսկու հետ։ Այս պահի դրությամբ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի կոշտ դիրքորոշումը, քիչ հավանական է թվում, որ տեսանելի ապագայում հնարավոր լինի հրադադարի կամ խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնություններ ձեռք բերել»,- նշել է Տուսկը։

Լեհական կառավարության ղեկավարի խոսքով՝ «Բոլորի սպասելիքն այն է, որ Ռուսաստանը նոր էսկալացիայի կգնա՝ ցանկանալով պատերազմը երկարաձգել առնվազն մինչև ձմեռ»։


XS
SM
MD
LG