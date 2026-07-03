Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Բելառուսի իշխանությունները քաղաքացիներին հորդորել են հանգստանալ Բելառուսում՝ Ռուսաստանի փոխարեն

Կրեմլի դաշնակից Բելառուսի իշխանությունները քաղաքացիներին հորդորել են ժամանակավորապես ձեռնպահ մնալ Ռուսաստան, հատկապես սահմանամերձ շրջաններ մեկնելուց և հանգիստն անցկացնել Բելառուսում։

Կոչը հնչել է հուլիսի 2-ին Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Բելառուսի իշխանությունների տվյալներով՝ Մինսկից Ռուսաստանի Սևծովյան Անապա հանգստավայր մեկնող զբոսաշրջային ավտոբուսը սահմանային անցակետի մոտ անօդաչուի հարվածի հետևանքով վնասվել է։ Տուժել է երեք մարդ։

Բելառուսի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը նշել է, որ նման ուղևորությունների անվտանգությունը հնարավոր չէ երաշխավորել, քանի դեռ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Նա քաղաքացիներին առաջարկել է հանգստանալ Բելառուսում՝ նշելով, որ դրա համար երկրում բավարար հնարավորություններ կան։

Ռուսաստանը միջադեպի պատասխանատվությունը դրել է Ուկրաինայի վրա և քրեական գործ հարուցել «ահաբեկչական գործողության» հոդվածով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կովալյովը «Ուկրաինսկա պրավդա»-ին ասել է, որ ուկրաինական ուժերը նշված քաղաքացիական տրանսպորտային միջոցի վրա հարձակում չեն իրականացրել և ռուսական մեղադրանքը չի համապատասխանում իրականությանը։

XS
SM
MD
LG