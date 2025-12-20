Թուրքիայում հայտնի է դարձել ընկած երրորդ անօդաչուի մասին՝ ենթադրաբար ռուսական

Թուրքիայի արևմուտքում՝ Բալըքեշիր գավառում անօդաչու թռչող սարք է ընկել:
Ինչպես հաղորդել է CNN Turk հեռուստաալիքը՝ վկայակոչելով DHA գործակալությանը, անօդաչուն վայր է ընկել Մարմարի ծովից հարավ գտնվող Մանյաս քաղաքի շրջանում: Դատելով լուսանկարներից և տեսանյութերից՝ խոսքը ռուսական «Մերլին-BP» հետախուզական դրոնի մասին է, թեև դրա պատկանելությունը թուրքական իշխանությունների կողմից պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել, փոխանցում է «Ազատության» «Նաստոյաշչեե Վրեմյա» ծրագիրը:
Միջադեպը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 10-ին, սակայն դրա մասին հայտնի է դարձել միայն հիմա, գրում է Hürriyet-ը: Տեղի բնակիչներն ինչ-որ բան են նկատել ցորենի արտում, որոնումների արդյունքում հայտնաբերել են բացված պարաշյուտով անօդաչու թռչող սարքը: Ժամանել են ժանդարմերիայի աշխատակիցներ, այդ թվում՝ սակրավորներ և կինոլոգներ: Առաջնային զննությունից հետո դրոնը զինվորական մեքենայով ուղարկել են Անկարա՝ փորձաքննության, նշում է թերթը: Գյուղապետի խոսքով՝ սարքի վրա գրություններ, դրոշներ կամ տարբերանշաններ չկային:
Երեկ հայտնի է դարձել, որ ռուսական «Օրլան-10» հետախուզական անօդաչու թռչող սարքը վայր է ընկել Ստամբուլից ոչ հեռու գտնվող Խոջաելի գավառում, իսկ դեկտեմբերի 15-ին Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ թուրք զինծառայողները Սև ծովի վրա «վերահսկողությունից դուրս եկած» դրոն են խոցել: