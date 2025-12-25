Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թուրքիայում 115 անձ է ձերբակալվել՝ ահաբեկչություններ ծրագրելու կասկածանքով

Արխիվ
Արխիվ

Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել են ենթադրաբար «Իսլամական պետության» 115 անդամների, որոնց կասկածում են ահաբեկչություններ նախապատրաստելու մեջ:

Ըստ Ստամբուլի դատախազության՝ ահաբեկչություններն իրականացվելու էին Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի տոնակատարությունների ժամանակ:

Ստամբուլի ոստիկանությունը, իր հերթին, պնդում է, որ տեղեկություն է ստացել այն մասին, որ ԻՊ-ի անդամները հարձակումներ են ծրագրել Թուրքիայի տարածքում, մասնավորապես՝ ոչ մուսուլմանների վրա:

Ոստիկանությունը խուզարկություններ է իրականացրել Ստամբուլի 124 վայրերում՝ ձերբակալելով 137 կասկածյալներից 115-ին: Առգրավվել է մի քանի ատրճանակ և զինամթերք:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG