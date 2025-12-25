Թուրքիայում 115 անձ է ձերբակալվել՝ ահաբեկչություններ ծրագրելու կասկածանքով

Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել են ենթադրաբար «Իսլամական պետության» 115 անդամների, որոնց կասկածում են ահաբեկչություններ նախապատրաստելու մեջ:
Ըստ Ստամբուլի դատախազության՝ ահաբեկչություններն իրականացվելու էին Սուրբ Ծննդյան և Ամանորի տոնակատարությունների ժամանակ:
Ստամբուլի ոստիկանությունը, իր հերթին, պնդում է, որ տեղեկություն է ստացել այն մասին, որ ԻՊ-ի անդամները հարձակումներ են ծրագրել Թուրքիայի տարածքում, մասնավորապես՝ ոչ մուսուլմանների վրա:
Ոստիկանությունը խուզարկություններ է իրականացրել Ստամբուլի 124 վայրերում՝ ձերբակալելով 137 կասկածյալներից 115-ին: Առգրավվել է մի քանի ատրճանակ և զինամթերք: