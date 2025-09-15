Մատչելիության հղումներ

Թուրքիայի ԶՈւ պատվիրակությունը Բաքվում քննարկել է համագործակցությունը

Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սելչուկ Բայրաքթարօղլուի գլխավորած պատվիրակությունը Բաքու է ժամանել։ Նրան ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։

Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են՝ նրանք Հեյդար Ալիևի ու նրա կնոջ շիրիմներին են այցելել, եղել են շեհիդների պուրակում։

Հասանովը բարձր է գնահատել Թուրքիայի մշտական աջակցությունն Ադրբեջանին, թուրք բարձրաստիճան ռազմական գործչին ներկայացրել են նաև ադրբեջանական բանակի նորամուծությունները: Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, ռազմական ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։

