Թուրքիայի ԶՈւ պատվիրակությունը Բաքվում քննարկել է համագործակցությունը

Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սելչուկ Բայրաքթարօղլուի գլխավորած պատվիրակությունը Բաքու է ժամանել։ Նրան ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են՝ նրանք Հեյդար Ալիևի ու նրա կնոջ շիրիմներին են այցելել, եղել են շեհիդների պուրակում։
Հասանովը բարձր է գնահատել Թուրքիայի մշտական աջակցությունն Ադրբեջանին, թուրք բարձրաստիճան ռազմական գործչին ներկայացրել են նաև ադրբեջանական բանակի նորամուծությունները: Կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը, ռազմական ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։