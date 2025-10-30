Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թուրքիան շարունակում է բանակցել Կատարի և Օմանի հետ՝ Eurofighter Typhoon կործանիչներ գնելու ուղղությամբ

Թուրքիան շարունակում է բանակցությունները Կատարի և Օմանի հետ՝ Eurofighter Typhoon կործանիչներ ձեռք բերելու ուղղությամբ։

Շաբաթասկզբին ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ Թուրքիան և Մեծ Բրիտանիան կնքեցին 20 կործանիչ գնելու համաձայնագիր։ Թուրքիան հայտնել է, որ ամրապնդում է իր օդային պաշտպանությունը։

Անկարայում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գործարքի արժեքը կազմել է 5,4 միլիարդ ֆունտ։

Ակնակլվում է, որ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն այսօր Անկարայում կհանդիպի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Օրակարգի կարևոր հարցերից կլինի նաև պաշտպանական համագործակցությունը։

Eurofighter Typhoon-ը Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի համատեղ արտադրությունն են, ինչը նշանակում է, որ բոլոր չորս երկրները պետք է հաստատեն ցանկացած արտահանման գործարք։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG