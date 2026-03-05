Թուրքիան դատապարտել է Նախիջևանին հասցված հարվածը

«Անկարան դատապարտում է Ադրբեջանի Նախիջևանի տարածաշրջանին հասցված հարվածը», - հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳՆ-ը՝ կոչ անելով՝ «դադարեցնել երրորդ երկրներին հասցվող հարվածները»։
«Մենք մեկ անգամ ևս կոչ ենք անում դադարեցնել տարածաշրջանում գտնվող երրորդ երկրները թիրախավորող հարվածները, որոնք կարող են հանգեցնել պատերազմի տարածմանը», - հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։
Հայտարարությունը հրապարակվել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ Հաքան Ֆիդանի և Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցից մի քանի ժամ անց։