Տուապսեում ուկրաինական ԱԹՍ-ի հարվածից 1 մարդ է զոհվել

Ռուսական Սևծովյան Տուապսե նավահանգստի վրա ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով առնվազն մեկ մարդ է զոհվել, հայտնում են ռուս պաշտոնյաներն ու տեղական լրատվամիջոցները:
Տուապսեն Ռուսաստանի ամենամեծ հարավային նավահանգիստներից մեկն է, որը ծառայում է որպես նավթամթերքի արտահանման կենտրոն:
«Տուապսեն ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքերի հերթական զանգվածային հարձակմանը», - հայտնել է Կրասնոդարի նահանգապետ Վենիամին Կոնդրատևը, հավելելով.- «Նավահանգստում հրդեհ է տեղի ունեցել»։
Կոնդրատիևը հայտնել է, որ նավահանգստում մեկ մարդ զոհվել է, ևս մեկը վիրավորվել է, իսկ անօդաչու թռչող սարքերի բեկորները վնասել են քաղաքի մի քանի շենքեր:
Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել: