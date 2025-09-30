Բելգրադում հանդիպել են Թորոսյանն ու թուրք գործընկերը

Բելգրադում անցկացվող RISE 2025 համաժողովի շրջանակում Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի ընտանիքի և սոցիալական ծառայությունների նախարար Մահինուր Օզդեմիր Գյոքթաշի հետ։
Ըստ հաղորդագրության՝ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են սոցիալական պաշտպանության ոլորտում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։
Նշվում է, որ կողմերն անդրադարձել են նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին՝ հույս հայտնելով, որ ոլորտային համագործակցությունը ևս կնպաստի դրան։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ կողմերը փորձի փոխանակման և համագործակցության զարգացման պատրաստակամություն են հայտնել։