Տոկաև․ «Ղազախստանը ցանկանում է օգտվել ТRIPP-ից»

«Ղազախստանը ցանկանում է օգտվել ТRIPP-ից», - այսօր Աստանայում Հայաստանի վարչապետի հետ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը։
Ղազախստանի նախագահի խոսքով՝ «Հարավային Կովկասում ստեղծված նոր աշխարհքաղաքական իրավիճակը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության զարգացման համար»։
«Ղազախստանը աջակցում է տրանսպորտային տարանցիկ ասպարեզում Հայաստանի կողմից նախաձեռնված «Խաղաղության խաչմերուկ» ծրագրին։ Մենք նաև հաստատում ենք «Խաղաղության և բարգավաճման ТRIPP ուղուն» մասնակցության մեր շահագրգռությունը», - ասել է Տոկաևը։
