Հայաստան

Թող դերասանների խումբ հավաքի, բեմադրություններով զբաղվի, հանդիսատեսը կորոշի՝ Փաշինյանի «Ցանկապատը» նայի, թե ոչ. Թոխատյան

Վարչապետ Փաշինյանն անգամ չհամբերեց, որ ոգևորված ու հիացած հանդիսատեսի ծափերն ավարտվեն, ընդհատեց, որ իր պատկերացրած «Իրական Հայաստանի» քարոզը սկսի. «Ներկայացումը չտվեց հարցի պատասխանը, մեր ռազմավարությունը տալիս է հարցի պատասխանը, մեր ռազմավարությունը տալիս է Թևոսի և Մինասի հարցի պատասխանը»:

Նիկոլ Փաշինյանը կիրակի Բյուրական էր հասել «Ցանկապատ» ներկայացումը դիտելու, որ Ստեփան Զորյանի պատմվածքի մոտիվներով է բեմադրվել: Ներկայացումը Փաշինյանը հավանել էր, ուղերձը՝ կարծես չէր հասկացել: Չթողեց, որ դերասանները բեմից հեռանան, տեղում պահանջեց բացատրել՝ ինչ են ուզում ասել շարքային հանդիսատեսին:

Ներկայացումը հարևաններ Մինասի ու Թևոսի պապական կռվի մասին է , որ ամեն տարի բորբոքվում է մի փոքր հողակտորի համար, երբ հարևանները փորձում են ցանկապատն ուղղել՝ յուրաքանչյուրն իր օգտին: Հարևանների վեճին վերջ է դնում պատերազմը, երկուսն էլ բռնում են գաղթի ճամփան, ցանկապատն էլ քանդում: Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր պատմությունից իր հետևությունն արել է մինչև ներկայացումը, բայց պահանջում էր մյուսներին էլ ուղիղ ասել՝ ինչ հետևություն անեն:

«Գիտեք՝ ինչ մեր ներկայացումներն ու այս կարգի բեմադրությունները միշտ ավարտվում են ինչ-որ անորոշ ու հուզական ուղերձով: Տենց էլ չենք հասկանում՝ այնուամենայնիվ, լավ, այս ամեն ինչից հետևությունը որն է», - ասում է Փաշինյանը:

«Ներկայացումը լուծում չի տալիս, ներկայացումը հարց է բարձրացնում». Թոխատյան

Հանդիսատեսը ներկայացումից չի հեռանում կոնկրետ լուծումներով ու բոլորի համար պարտադրված ուղերձով, դա քարոզչություն է, ասում է հայտնի դերասան Հրանտ Թոխատյանը:

Թոխատյանը դիտել է Փաշինյանի հայտնի տեսանյութը ու այդպես էլ չի հասկացել՝ ինչ էր նրա ուզածը: «Ես ինձ համար եմ հետևություն արել: Գիտեք՝ ինչ, հնարավոր է, որ չհամընկնի մնացած հանդիսատեսի, կամ ոմանց հետ, կամ դերասանների հետ: Բայց ես իմ հետևությունն եմ արել ու դա ես ինքս տարել եմ տուն, կիսվել եմ իմ ընկերների հետ, դա է ավելի կարևոր, քան այդպես մասայական ուղղություն տալ, հատկապես ուղղություն տալ արվեստագետին, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է», - ասում է դերասանը:

Հանդիսատեսը, եթե նույնիսկ երկրի ղեկավարն է, կարող է կարծիք հայտնել, անգամ իր դժգոհությունը, բայց ստեղծագործող մարդկանց ուղղորդելու իրավունք չունի, -ա սում է Թոխատյանը. «Ինքն անգամ սկսնակ արվեստագետին պետք է ուղղություն չտա»:

Նիկոլ Փաշինյանի հարցերին երեկ փորձում էր պատասխանել ներկայացման ռեժիսոր ու սցենարի հեղինակ Տիգրան Գյուլումյանը: Բայց վարչապետը չէր հանդարտվում, օգնության հասավ մի հանդիսատես, թե հայրենասիրության, հողը պաշտպանելու մասին էր ասելիքը, Փաշինյանի համար դա էլ պարզ չէր:

Բոլորիդ հրավիրում եմ Կիրանց՝ տեսնելու, թե ինչպես է դրվում ցանկապատ և ստեղծվում Հայաստան. Փաշինյան

Ստեփան Զորյանի պատմվածքում իրադարձությունները զարգանում են 1920 թվականի պատերազմի օրերին, Նիկոլ Փաշինյանն այս առիթը օգտագործեց ու անցավ իր օրերի ցանկապատին՝ Կիրանցի սյուների թեմային, որ բաժանում է հայ-ադրբեջանական սահմանը: «Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ մեր այսօրվա ռազմավարությունն ամբողջը դնել ցանկապատ և ստեղծել Հայաստան, ոչ թե քանդել ցանկապատ և ստեղծել Հայաստան: Հիմա սա ինչքանով է իրատեսական և ճիշտ: Ես հրավիրում եմ բոլորիդ գնալ Կիրանց և տեսնել, թե ինչպես է դրվում ցանկապատ և ստեղծվում Հայաստան, թե ինչպես է դրվում ցանկապատ և ստեղծվում անվտանգություն, բարեկեցություն», - ասում է վարչապետը:

Փաշինյանի ելույթն արդեն կապ չուներ ներկայացման բովանդակության հետ: Հայաստան կառուցելու համար պետք է ցանկապատ դնել, եթե չկա ցանկապատ, չկա Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը բացատրում էր ներկայացման դերասաններին ու հանդիսատեսին:

Փաշինյանը այս հարցի պատասխանը չէր գտել 1920 թվականի մասին պատմող ներկայացման մեջ, եթե ինքը լիներ այս ասելիքը կասեր, ու դժգոհեց, որ չկար դա ներկայացման մեջ. «Այսօր մեր կառավարության քաղաքականությունն է դնել ու ամրացնել այդ ցանկապատը, և չափսոսալ որ այդ ցանկապատը մեզ սահմանափակում է, որ մենք անցնենք ցանկապատի այն կողմը, այլ ֆիքսել՝ այդ ցանկապատը նույն կերպ սահմանափակում է ուրիշներին անցնել այս կողմը: Եթե ես լինեի, ես այս ասելիքը հստակ կասեի: Իմ կարծիքով դուք սա էլ հստակ չասեցիք, բայց մյուս բաներն էլ չասեցիք հստակ», -ասաց նա:

Հրանտ Թոխատյանը հույս ունի, որ Փաշինյանի դիտողություններից ու ծավալած քննարկումից հետո «Ցանկապատը» չի խմբագրվի այնպես, ինչպես նա է պատկերացնում. «Այ, եթե հիմա ցանկապատը, Աստված չանի, սկսեն փոփոխության ենթարկել, այ դա կլինի, իսկապես, խայտառակություն, թեև ես հույս ունեմ, որ նման բան տեղի չի ունենան», - ասաց դերասանը, հավելելով. «Թող հավաքի դերասանների խումբ ու բեմադրություններով զբաղվի: Թող ինքը բեմադրի այնպես, ոնց ինքը գտնում է ճիշտ: Այդ ժամանակ հանդիսատեսն արդեն ընտրության բան կունենա՝ կգնա կնայի Փաշինյանի «Ցանկապատը», թե ոչ»:



