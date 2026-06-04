Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Տնտեսական ճգնաժամը կարգավորելը մեկ օրվա հարց է». Ծառուկյան

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունն այսօր Երևանում է անցկացրել քարոզարշավը: Կուսակցության համակիրները Մատենադարանից երթով Ազատության հրապարակ են հասել, որտեղ տեղի ունեցավ ԲՀԿ-ի հանրահավաքը:

Ելույթ ունեցավ կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, անդրադառնալով գործող իշխանությանն ասաց. «8 տարի ժողովուրդը սպասելուց հետո հիասթափվել է: Էսօր 36 թվի օրենքներ են գործում. բան չխոսես, չարտահայտվես, ժողովուրդը խեղճացած է, պատերի տակ կանգնած, պարտքի, վարկի տակ, ռիսկ չեն անում խոսեն, որովհետև կա՛մ գործից կհանեն, կա՛մ տնային կալանք կտան»:

Խոսելով խաղաղության մասին, պնդեց, թե «չունենք խաղաղություն, դա թելադրանք է: Նրանք իրենց պայմանավորվածություններից ամաչելով՝ ասում են, թե չկա 300 հազար ադրբեջանցիների վերադարձի հարց: Լսեք Ալիևի ելույթը, որ ուզում են Արևմտյան Ադրբեջան կառուցեն: Դա մենք պետք է թույլ չտանք: Ես ո՛չ պաշտոնի, ո՛չ ճանաչման, ո՛չ հարստանալու կարիք ունեմ, Աստված ամեն ինչ տվել է»:

Գագիկ Ծառուկյանն այսօր ևս առաջարկեց զինվել համբերությամբ ամենակարևոր փոփոխության համար՝ կրկին խոսելով Հիսուսի արձանի կառուցման մասին, ասաց՝ միլիոնավոր տուրիստներ կայցելեն, ներդրումներ կարվեն: Պնդես, թե այժմ տնտեսական ճգնաժամ է, բայց «տնտեսական ճգնաժամը կարգավորելը մեկ օրվա հարց է»:

«Ինձ փորձել են ցավացնել, վախեցնել գործեր հարուցել: Ինձ մարդիկ ասել են՝ Ծառուկյան ջան, քեզ հավատում ենք, հո քեզ վտանգ չի՞ սպառնում, կարո՞ղ է «զադնի դնես», ես ասել եմ՝ բանտարկեն էլ, բան չկա, ժամանակավոր բան ա լինելու, Ծառուկյանը դա անելու է հանուն իր երկրի, ժողովրդի, պատրաստ եմ այդ քայլերին գնալու՝ ասածներս իրականացնելու»,- իր ելույթում ասաց ԲՀԿ առաջնորդը:

Ընտրություններին թեև հաշված օրեր են մնացել, բայց Գագիկ Ծառուկյանը չի շտապում հրապարակել ԲՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուի անունը, պնդել էր՝ ինքը չի ուզում, բայց թեկնածուները չորսն են:

«Որ ժամանակը լինի, կասեմ։ Սաղ հաշվարկած է։ Ծառուկյանի համար են քվեարկելու, Ծառուկյանն էլ ժողովրդին իր պատասխանը կտա», - ասել էր ԲՀԿ առաջնորդը։


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG