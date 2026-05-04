Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Տիխանովսկայան Երևանում հանդիպել է Էմանյուել Մակրոնի և Էդի Ռամայի հետ

Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Երևանում է արտաքսման մեջ գտնվող բելառուսցի ընդդիմադիր գործիչ Սվետլանա Տիխանովսկայան: Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի և Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամայի հետ:

«Շնորհակալություն ձեր առաջնորդության և մեզ հետ միասնական լինելու համար դժվարին ժամանակներում։ Ազատության, անվտանգության և ժողովրդավարական արժեքների նկատմամբ մեր համատեղ նվիրվածությունը մեր մայրցամաքը պահում է ուժեղ», - գրել է Տիխանովսկայան X-ի իր էջում։

Տիխանովսկայան ավելի վաղ էլ X-ում նշել էր. «Հինգերորդ անգամ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում, և առաջին անգամ՝ Հայաստանում»:


XS
SM
MD
LG