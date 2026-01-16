Թբիլիսիում տասնյակ նեոնացիստներ են ձերբակալվել

Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ձերբակալել է Թբիլիսիում գործող նեոնացիստական կազմակերպության 17 անդամների։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Թբիլիսիի ոստիկանության քաղաքային վարչության ղեկավար Վաժա Սիրաձեն։ Նրա խոսքով՝ ձերբակալվածներից 10-ն անչափահասներ են։
«Նախաքննությունը պարզել է, որ ձերբակալվածները իրենք իրենց որպես նեոնացիստներ էին ներկայացնում և առաջնորդվում էին ֆաշիստական գաղափարախոսությամբ։ Նրանք դաժանորեն ծեծի էին ենթարկում այն անձանց, որոնք չէին կիսում իրենց հայացքները՝ այդ թվում անչափահասներին։ Ծեծը պատկերող տեսանյութերը ձերբակալվածները հրապարակում էին համացանցում», - նշել է բարձրաստիճան ոստիկանը։